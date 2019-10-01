السودان متفائل بنجاح اجتماعات سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرطوم

أبدى السودان تفاؤله بنجاح اجتماعات مفاوضات سد النهضة التي تجمعه بمصر وإثيوبيا، واستمرت لليوم الثاني بالخرطوم أمس، وتوقع التوصل لمقترحات عملية توضع على طاولة الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الرابع والخامس من أكتوبر المقبل بين وزراء الري والموارد المائية في الخرطوم.

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وتتواصل تلك الاجتماعات حتى الثالث من أكتوبر، وسيعقبها اجتماع وزاري يضم وزراء الري من كل دولة لمدة يومين أي من الرابع حتى السادس من أكتوبر.

وطرحت اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من خبراء من السودان ومصر وإثيوبيا، مقترحاتها لتشغيل سد النهضة الإثيوبي في اجتماعات الخرطوم، ويتوقع أن تناقش بشكل تفصيلي كل تلك المقترحات، وتصور كل طرف ورده على مقترح الطرف الآخر، تمهيدا للوصول إلى توصيات، ورفعها إلى اجتماعات وزراء الموارد المائية والري في الدول الثلاث.

يذكر أن مصر اقترحت ملء السد خلال 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، على أن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح.