أمريكا تتهم أحد مواطنيها بالتجسس لصالح الصين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس
أعلن ممثلو الادعاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، توجيه اتهامات إلى رجل أمريكي للعمل كجاسوس لصالح الحكومة الصينية.
وقال مساعد النائب العام لقضايا الأمن القومي جون ديميرز «إن شيويهوا بينج «56 عاما» المعروف أيضا باسم إدوارد، متهم باستخدام مواقع سرية لنقل معلومات ومبالغ مالية وبالسفر إلى بكين لنقل معلومات سرية «تتعلق بالأمن القومي الأمريكي».
وجرت حالات التبادل السري والتي اتهم بينج بالحصول من خلالها على معلومات سرية على بطاقات ذاكرة وأحيانا ترك ما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار في الفترة بين عامي 2015 و2018 في ولايتي كاليفورنيا وجورجيا.
وجاء الإعلان بعد إدانة سيدة أعمال صينية بالتعدي على منتجع الرئيس الأمريكي ترمب في تلك القضية، أثيرت تكهنات بشأن تجسس المرأة إلا أن ممثلي الادعاء عجزوا عن توجيه الاتهام لها.
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