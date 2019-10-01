السعودية تفضح انتهاكات الحوثيين الإنسانية أمام سفراء أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس، الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة لـ 44 دولة حول العالم، لدى لقائه سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالمجلس الأوروبي، بحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.

وفضح سجل الانتهاكات الحافل للميليشيات الحوثية تجاه العمل الإنساني في اليمن، وسبل ضمان وسلامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع المناطق والمحافظات اليمنية بلا استثناء، والحيلولة دون انتهاك الميليشيات الحوثية لها والاستيلاء عليها أو بيعها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية واحتجاز العاملين الميدانيين فيها.

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وتطرق الربيعة للمشاريع النوعية التي ينفذها المركز في عدد من البلدان، خاصة في اليمن كمشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في الصراع المسلح، حيث يعمل المركز على إعادة طفولتهم المسلوبة ونقلهم من المتارس إلى المدارس، ومركز الأطراف لتعويض من بترت أطرافهم.

وأبدى السفراء إعجابهم بالعمل الإنساني الذي يضطلع به المركز، ومده يد العون للمتضررين في كل أنحاء العالم بكل حيادية.

وعقد الربيعة عددا من اللقاءات الأوربية لتعزيز دور المملكة الإنساني، حيث التقى ممثلة فنلندا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي مينا كيفيماكي، ورئيس قسم الجزيرة العربية بجهاز العمل الخارجي الأوروبي قابرييلا مون ويرا، يرافقه مسؤول ملف المملكة واليمن ألفارو بينلوتش، وكذلك عضوة البرلمان البلجيكي مارينا أرينا.