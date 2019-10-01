"#حقك_علينا_ياريس" يتصدر تويتر.. ومغردون: انجازاته كتير

أحمد أبوعقيل

هاشتاج " حقك علينا ياريس "، الترند على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، لتأكيد دعم الرئيس السيسي فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر .

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على زيادة دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفض محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب، وتأييده فى استكمال مسيرته للنمو والإصلاح.

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وعلق حساب باسم وصفي:" السيسي ..أول رئيس يمد يد العون للصعيد ويصفهم بأنهم حراس الأمة الأوفياء، التهميش أكذوبة ..والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد يُغّير جنوب مصر، مشروعات عملاقة و 6 مدن جديدة أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت والرخام و50 منطقة صناعية جديدة 6 محاور كبرى على النيل، #حقك_علينا_ياريس".

حساب آخر يحمل اسم عزام :" احنا في ضهرك يا ريس و إنجازاتك و إيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين #حقك_علينا_ياريس".