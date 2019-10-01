أحمد أبوعقيل
هاشتاج " حقك علينا ياريس "، الترند على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، لتأكيد دعم الرئيس السيسي فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر .
وحرص المشاركون فى الهاشتاج على زيادة دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورفض محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب، وتأييده فى استكمال مسيرته للنمو والإصلاح.
وعلق حساب باسم وصفي:" السيسي ..أول رئيس يمد يد العون للصعيد ويصفهم بأنهم حراس الأمة الأوفياء، التهميش أكذوبة ..والمشروع القومي لتنمية محافظات الصعيد يُغّير جنوب مصر، مشروعات عملاقة و 6 مدن جديدة أكبر مجمع صناعى لإنتاج الأسمنت والرخام و50 منطقة صناعية جديدة 6 محاور كبرى على النيل، #حقك_علينا_ياريس".
حساب آخر يحمل اسم عزام :" احنا في ضهرك يا ريس و إنجازاتك و إيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين #حقك_علينا_ياريس".
كانت هذه تفاصيل خبر "#حقك_علينا_ياريس" يتصدر تويتر.. ومغردون: انجازاته كتير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.