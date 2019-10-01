القوات البحرية الألبانية أنقذت 110 مهاجرين خلال يومين في بحر إيجة

أعلن وزير الدفاع الألباني، أولتا داتشكا، أنّ "القوات البحرية الألبانية أنقذت 110 مهاجرين في بحر إيجة خلال أربع عمليّات في يومين".
وبيّن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "سفننا وأطقمها قضوا آلاف الساعات في دوريات وأنقذوا نحو 3 آلاف طفل وامرأة". وذكر أنّ "ثلاث سفن تابعة للبحرية الألبانية هي "أوريكو" و "بوترينت" و"لوسوس"، تُشارك في مهمّة حلف شمال الأطلسي "سيا غوارديان" (الحرس البحري) في البحر المتوسط والبحار المجاورة. وتشارك "تيرانا" في الدوريات البحرية لحلف شمال الأطلسي منذ عام 2016".
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