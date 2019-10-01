القوات البحرية الألبانية أنقذت 110 مهاجرين خلال يومين في بحر إيجة

أعلن وزير الدفاع الألباني، أولتا داتشكا، أنّ "القوات البحرية الألبانية أنقذت 110 مهاجرين في ​بحر إيجة​ خلال أربع عمليّات في يومين".

وبيّن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "سفننا وأطقمها قضوا آلاف الساعات في دوريات وأنقذوا نحو 3 آلاف طفل وامرأة". وذكر أنّ "ثلاث سفن تابعة للبحرية الألبانية هي "أوريكو" و "بوترينت" و"لوسوس"، تُشارك في مهمّة ​حلف شمال الأطلسي​ "سيا غوارديان" (الحرس البحري) في ​البحر المتوسط​ ​​والبحار المجاورة. وتشارك "تيرانا" في الدوريات البحرية لحلف شمال الأطلسي منذ عام 2016".