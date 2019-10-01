الرئيس الصيني تعهد بالحفاظ على الحكم الذاتي لهونغ كونغ

تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينغ بـ"الحفاظ على النموذج السياسي الذي يكفل الحكم الذاتي لهونغ كونغ"، مشيراً إلى انه "في رحلتنا إلى الأمام ، يجب أن ندعم مبادئ الوحدة السلمية لبلادنا من خلال صيغة دولة واحدة ونظامين، والحفاظ على الرخاء والاستقرار الدائمين في هونغ كونغ وماكاو".
وأكد أنه "لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تهز بلدنا أو تمنع الشعب الصيني والأمة الصينية من السير إلى الأمام" كما تعهد بـ"أن تبقى الصين على طريق التنمية السلمية، مع تبني استراتيجية منفتحة تعود بالنفع المتبادل مع دول العالم وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".
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