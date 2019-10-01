وزير الدفاع التركي: لتسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أنه "ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا"، مشددًا على أنه "يجب أن نسير نحو النتيجة وألا نضيع الوقت".
وحول التطورات في منطقة شرق الفرات في سوريا، شدد آكار على "أننا نتابع الأحداث عن كثب وقواتنا المسلحة مستعدة من جميع النواحي".
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