بومبيو اتهم النواب الديمقراطيين بالسعي لترهيب دبلوماسيين يريدون استجوابهم

اتّهم وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، النواب الديموقراطيين بـ"محاولة ترهيب" الدبلوماسيّين الّذين يريدون استجوابهم، في إطار الإجراء الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وشدّد في رسالة إلى مجلس النواب، على أنّ "استدعاء الدبلوماسيين لا يمكن أن يُفهم إلّا على أنّه محاولة ترهيب والإساءة إلى مهنيّين كبار في وزارة الخارجية". ولفت إلى "عيوب إجرائيّة وقانونيّة عميقة في الاستدعاءات"، مركّزًا على أنّ "من غير المعقول قيام ​الكونغرس​ منذ الأربعاء بالاستماع إلى الدبلوماسيين الخمسة، بدلًا من اقتراح مواعيد لاحقة".

وكان النواب الديمقراطيون الثلاثة الّذين يترأسون اللجان الثلاث، قد حدّدوا موعدًا للاستماع إلى خمسة من كبار الدبلوماسيّين الّذين يمكن أن يقدّموا إليهم معلومات تتعلّق بالمكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، واحتمال تورّطه في قضايا مخالفة للدستور.

مع الإشارة إلى أنّ أحد هؤلاء الدبلوماسيين كورت فولكر، الموفد الخاص الأميركي إلى ​أوكرانيا​، قد استقال يوم الجمعة الماضي.