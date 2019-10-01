برلماني مصري: لإيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه فهذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها

طالب عضو ​مجلس النواب​ المصري ​مصطفى بكري​، رئيس المجلس ​علي عبد العال​ "بإخراج الاستجوابات من الدرج"، مشيرًا إلى أنه "يجب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه، هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب".

ولفت الى أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ يستطيع أن يعبر بهذا البلد، ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية. لدينا يقين كامل أن الوطن يتعرض لمؤامرة حقيقية، وعلينا كرجال دولة في وقت الأزمات أن نبتلع ما لا يمكن ابتلاعه ونفقد أحيانا شعبيتنا من أجل البلد، قد نستطيع أن نشكك في المؤسسات ونعترض على قضايا جوهرية مثل تيران و​صنافير​، ولكن الوقفة الحقيقية تكون عند الأزمة ومواجهتها حتى لو على حساب أمور كثيرة قد نخسرها".

