وزير خارجية فرنسا: فرضية "بريكست" من دون اتفاق لا تزال الأكثر ترجيحا

لفت وزير ​الخارجية الفرنسية​ ​جان إيف لو دريان​، إلى أنّ "​بريطانيا​ لم تقدّم مقترحات مقبولة حول كيفيّة تجنّب حصول طلاق فوضوي مع ​الاتحاد الأوروبي​".

وركّز في كلمة أمام ​البرلمان الفرنسي​، على أنّ "الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحًا على أيّ اقتراح آخر، شرط أن يكون متوافقًا مع اتفاق الانسحاب"، الّذي تمّ التوصّل إليه مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ​تيريزا ماي​. وبيّن أنّ "في ظلّ غياب أي مقترحات من هذا النوع، تبقى فرضيّة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (​بريكست​) في 31 تشرين الأول الحالي من دون اتفاق، هي الأكثر ترجيحًا".

وأوضح لو دريان أنّ ​فرنسا​ لا تزال تعتبر أنّ اتفاق "بريكست" الّذي تمّ التفاوض بشأنه بين الاتحاد الأوروبي وتيريزا ماي على مدى سنتين، والّذي رفضه لاحقًا ​مجلس العموم البريطاني​ ثلاث مرات، هو "الحل الأمثل".

وكان قد تعهّد جونسون بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، باتفاق ينظّم حركة السلع والأشخاص بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين بعد الانسحاب، أو بدونه.

وأعلن في وقت سابق اليوم الثلثاء، "أنّه سيقدّم قريبً" مقترحات إلى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى كسر الجمود المخيّم حول بند تضمّنه الاتفاق الّذي أبرمته ماي، يُبقي بريطانيا ضمن الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"، إذا اقتضى الأمر، لتجنّب قيام حدود فعليّة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقسم جزيرة إيرلندا.