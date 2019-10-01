مسؤول ايراني: نحرس الخليج الفارسي ونصونه باقتدار

أكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد ​علي رضا تنكسيري​ "توفر الجاهزية التامة لهذه القوة للدفاع عن مياه ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية"، مشددا على "اننا نحرس ​الخليج الفارسي​ ونصونه باقتدار".

ولفت إلى ان "احتجاز ناقلة ​النفط​ البريطانية والقاء القبض على ​القوات​ الاميركية والبريطانية في مياه الخليج الفارسي، انا يمثل جانبا صغيرا من اقتدار القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الذي يجعل فرائص العدو ترتعد خوفا"، مشيراً إلى أن "ايران مطلة على البحر في ​الشمال​ ​الجنوب​، ويبلغ طول سواحلها في الجنوب 2200 كيلومتر وفي الشمال 800 كيلومتر، الامر الذي يبين اهمية حدودنا البحرية".

وأشار الى "المواجهة البحرية بين قوات ​الحرس الثوري​ والقوات الاميركية خلال الدفاع المقدس"، لافتاً الى ان "القوة البحرية للحرس الثوري قدمت خلال ​السنة​ ونصف السنة الماضية خلال الاشتباك مع القوات الاميركية، 9 شهداء، في حين تكبد ال​اميركا​ن اكثر من 25 قتيلا وأضرارا بلغت بالمليارات وفقد الحرس 4 من زوارقه فقط، في حين فقدت اميركا بارجة سامويل جي روبرتز وسفن عملاقة اخرى، يتطلب تعويض خسائرها سنوات، كما ان الاميركان ينفقون كل اسبوعين مليونين ونص المليون ​دولار​ على استقرار مدمرتهم في مياه الخليج الفارسي، وهذا ما يشير الى مدى اهمية الخليج الفارسي بالنسبة لهم، ولكنهم إن ارتكبوا اية حماقة فسيواجهون ردا جادا وسريعا من القوة البحرية للحرس".

واًضاف "القاء القبض على القوات الاميركية والبريطانية انما كان مجرد تحذير للدول التي تنوي ​التحرش​ بحدود ايران، وإن ارادت اي دولة ان تدخل الحدود ​البحرية الايرانية​، دون اذن، فسينتظرها مصير مؤلم".