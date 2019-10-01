قرقاش: الأولوية هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي

لفت وزير الدولة ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على تصريحات وزير ​الخارجية اليمنية​ محمد الحضرمي، إلى "أنّني لا أودّ التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمنية المعيب على دولة الإمارات في خطابه ب​الجمعية العامة للأمم المتحدة​. سأرتقي على الجحود والنكران لأنّ الأولويّة في تقديرنا هي لإنجاح الجهود ​السعودية​ نحو توحيد الصفّ ضدّ الإنقلاب الحوثي".

وكان سبق أن أشار الحضرمي في كلمته، إلى أنّ "المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا تمرّد على السلطة، والطيران الحربي الإماراتي قصف ​الجيش اليمني​ عندما تصدّى للمجلس".