قرقاش: الأولوية هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الإنقلاب الحوثي

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، إلى "أنّني لا أودّ التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمنية المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة. سأرتقي على الجحود والنكران لأنّ الأولويّة في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصفّ ضدّ الإنقلاب الحوثي".
وكان سبق أن أشار الحضرمي في كلمته، إلى أنّ "المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًّا تمرّد على السلطة، والطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدّى للمجلس".
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