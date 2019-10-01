اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "المشاورات المستمرة بين ايران والصين تبشر بافق وضاء في العلاقات التاريخية بين الحضارتين العريقتين في اسيا"، مشيراً إلى ان "اليوم يصادف الذكرى السبعين لتاسيس جمهورية الصين الشعبية وان الصين الحديثة تحولت الى رمز للتنمية السلمية و ورفاهية مواطنيها ومن خلال دعم التعددية ، ان الصين تلعب من خلال دعم التعددية دوراً بارزاً في السلام والأمن الدوليين".
ولفت إلى ان "المشاورات المستمرة بين البلدين تبشر بافق وضاء في العلاقات التاريخية للحضارتين العريقتين في اسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: المشاورات المستمرة بين ايران والصين تبشر بافق بالعلاقات بين الحضارتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.