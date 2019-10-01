ظريف: المشاورات المستمرة بين ايران والصين تبشر بافق بالعلاقات بين الحضارتين

اعلن وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "المشاورات المستمرة بين ايران و​الصين​ تبشر بافق وضاء في العلاقات التاريخية بين الحضارتين العريقتين في اسيا"، مشيراً إلى ان "اليوم يصادف الذكرى السبعين لتاسيس جمهورية الصين الشعبية وان الصين الحديثة تحولت الى رمز للتنمية السلمية و ورفاهية مواطنيها ومن خلال دعم التعددية ، ان الصين تلعب من خلال دعم التعددية دوراً بارزاً في السلام و​الأمن​ الدوليين".

ولفت إلى ان "المشاورات المستمرة بين البلدين تبشر بافق وضاء في العلاقات التاريخية للحضارتين العريقتين في اسيا".