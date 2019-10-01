رئيس كوريا الجنوبية: قواتنا قادرة على مواجهة الصواريخ القصيرة المدى لكوريا الشمالية

أكّد رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أنّ "السلام شيء يُصنع وليس يحفظ، وأنّ تدابير الجيش الكوري الجنوبي تمكّن البلاد من السعي بجرأة نحو السلام"، مركّزًا على أنّ "بفضل الجيش، تمّ سحب مراكز الحراسة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، والتنقيب عن رفات الحرب".
ولفت في خطابه بمناسبة يوم القوات المسلحة الـ71 بقاعدة القوات الجوية في دايغون، إلى أنّ "بواسطة منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، تعدّ قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة الصواريخ القصيرة المدى لكوريا الشمالية"، مبيّنًا أ،ّ "عملية السلام مع كوريا الشمالية يدعمها جيش قوي".
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