رئيس كوريا الجنوبية: قواتنا قادرة على مواجهة الصواريخ القصيرة المدى لكوريا الشمالية

أكّد رئيس ​كوريا الجنوبية​، ​مون جاي إن​، أنّ "السلام شيء يُصنع وليس يحفظ، وأنّ تدابير ​الجيش الكوري الجنوبي​ تمكّن البلاد من السعي بجرأة نحو السلام"، مركّزًا على أنّ "بفضل الجيش، تمّ سحب مراكز الحراسة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، والتنقيب عن رفات الحرب".

ولفت في خطابه بمناسبة يوم ​القوات المسلحة​ الـ71 بقاعدة القوات الجوية في دايغون، إلى أنّ "بواسطة منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "باتريوت"، تعدّ قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة ​الصواريخ​ القصيرة المدى ل​كوريا الشمالية​"، مبيّنًا أ،ّ "عملية السلام مع كوريا الشمالية يدعمها جيش قوي".