مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين إثر إطلاق نار في معهد مهني في فنلندا

أعلنت الشرطة الفنلندية "مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، إثر إطلاق نار في معهد مهني في بلدة كووبيو بشرق فنلندا". وأوضحت أنّ "من بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم، الّذي تمّ اعتقاله".
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