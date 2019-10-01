مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين إثر إطلاق نار في معهد مهني في فنلندا

أعلنت الشرطة الفنلندية "مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، إثر ​إطلاق نار​ في معهد مهني في بلدة كووبيو بشرق ​فنلندا​". وأوضحت أنّ "من بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم، الّذي تمّ اعتقاله".

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