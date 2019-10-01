الجراح بعد جلسة الحكومة: انتهينا من موازنات كل الوزارات باستثناء الخارجية والأشغال

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، خلال تلاوته مقرّرات جلسة ​مجلس الوزراء​ في ​السراي الحكومي​، أنّه "تقرَّر إعفاء السيارات السياحيّة المُستخدمة لدى شركات السيارات من بعض الرسوم الجمركية، إعفاء السيارات الكهربائيّة و​الدراجات الكهربائية​ من رسم 3 بالمئة، وإعفاء سيارات الإسعاف و​الدفاع المدني​ من الرسوم الجمركية".

وأوضح بالنسبة إلى أرقام ​الموازنة​، "انّنا انتهينا في الجزء الثاني من معظم الوزرات، ما عدا وزارتي الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل، نتيجة غياب الوزيرين المعنيّين، وسنستكمل في الجلسة المقبلة مناقشة الجزء الثاني من الأرقام". وركّز على أنّ "بالتوازني، ستعقد لجنة الإصلاحات جلسة غدًا وجلسة أُخرى بعد ​جلسة الحكومة​ المقبلة يوم الخميس، لاستكمال بحث الإصلاحات واتخاذ قرارات مهمّة بموضوع الإصلاح، الّذي يجب أن يترافق مع الموازنة".

وبيّن الجراح أنّ "الموازنة شقّين: شقّ المواد وشق الأرقام. شق الأرقام الأول انتهى، وسنعود إلى بعض المواد، استكمالًا مع قرارات لجنة الإصلاحات الاقتصادية. وبالنسبة لأرقام الموازنة، لسنا بحاجة إلى أكثر من جلسة"، معربًا عن أمله بأن "يتمّ الانتهاء من المطلوب قبل 15 تشرين الأول".

وفسّر أنّ "بالنسبة للإصلاحات، هناك ما هو فوري، وهناك ما هو بحاجة إلى قانون في ​مجلس النواب​"، مشدّدًا على أنّ "الإصلاح عمليّة مستمرّة".