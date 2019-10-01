النشرة: العمل على إخماد حريقين شبا بسيارتين على طريق عام مار روكز الدكوانة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" بان "حريقا شب في سيارتين الأولى من نوع "رانج روفر" والثانية من نوع "شيفروليه" على طريق عام ​مار روكز​ ​الدكوانة​"، مشيراً إلى أن "عناصر من شرطة البلديّة تدخلت لإطفاء النار".

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