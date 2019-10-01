أكدت مصادر أمنية لقناة "LBC" تعليقا على ​محاولة خطف​ تلاميذ أن "الواقعة الاولى ما زالت غير دقيقة والواقعة الثانية لا تزال ​الاجهزة الامنية​ تتنظر الداتا وتسجيلات الكاميرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية لـ LBC حول محاولتي خطف تلاميذ: الاولى غير دقيقة والثانية يتم التحقيق فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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