سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، "كيف للدولة أن تستلحق وتعالج الأزمة الاقتصاديّة الماليّة النقديّة؟ فقط بالتصاريح المطمئنة زيفًا، أم بتقاذف كرة النار وإلقاء اللوم على المؤامرات والآخرين؟". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "بالنسبة لنا كـ"حزب ​القوات اللبنانية​"، لن نستمرّ بأيّة نقاشات طالما ليست هناك خطوات عمليّة إصلاحيّة فوريّة، بخاصّة أنّها سهلة التحقيق. لن نضحك على الشعب وعلى أنفسنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: لن نستمر بأية نقاشات بغياب الخطوات العملية الإصلاحية الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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