عقل: الفركات التي طالت القطاع المالي والنقدي أدخلتها في الإخبار الذي تقدمت به

أكد عضو المكتب السياسي في "​التيار الوطني الحر​" ​وديع عقل​ في حديث تلفزيوني له أن "الفركات التي طالت ​القطاع المالي​ والنقدي أدخلتها في الإخبار الذي تقدمت به الى ​النيابة العامة​ الإستئنافية بشأن تحقير ​الدولة اللبنانية​ ورئيسها، وطلبت مسح ​داتا الاتصالات​ بين عدد من الاشخاص المشبوهين".

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