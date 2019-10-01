أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "الموازنة ما زالت بعيدة عن الانتهاء وما زال هناك بنودا على علاقة بدعم الكهرباء وفذلكة الموازنة وقد نحتاج الى جلسة اضافية".
وأوضح انه "لن تحل الامور بجلسة واحدة ووزراء القوات غير موافقين على الموازنة حتى تقر الاصلاحات وخصوصًا المرتبطة بالموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: الموازنة ما زالت بعيدة عن الانتهاء وقد نحتاج الى جلسة اضافية للحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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