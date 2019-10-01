حاصباني: الموازنة ما زالت بعيدة عن الانتهاء وقد نحتاج الى جلسة اضافية للحكومة

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان "​الموازنة​ ما زالت بعيدة عن الانتهاء وما زال هناك بنودا على علاقة بدعم ​الكهرباء​ وفذلكة الموازنة وقد نحتاج الى جلسة اضافية".

وأوضح انه "لن تحل الامور بجلسة واحدة ووزراء ​القوات​ غير موافقين على الموازنة حتى تقر الاصلاحات وخصوصًا المرتبطة بالموازنة".