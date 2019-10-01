أكدت مصادر مقربة من ​بعبدا​ بقناة "LBC" أنه "لا تساهل مع من يساهم بتقويض السلطة المالية، ومن يبث شائعة سيلاحق ولا خيمة فوق أحد"، مشيرةً الى أن "الهيئات طلبت اتخاذ التدابير بحق من اطلقوا الشائعات مؤخرا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ LBC: لا تساهل مع من يساهم بتقويض السلطة المالية ومن يبث شائعة سيلاحق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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