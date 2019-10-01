الدفاع المدني: سقوط عامل سوري عن "سقالة" داخل ورشة في مستودع بزوق مصبح

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحًا من التابعية السورية إلى "​مستشفى سيدة لبنان​" في ​جونية​، ليُعالَج من إصابة تعرّض لها جراء سقوطه عن "سقالة" عن علو يلامس الثلاثة أمتار، داخل ورشة في مستودع في ​زوق مصبح​ - ​كسروان​".

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