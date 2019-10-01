أكّد مستشار وزيرة الطاقة والمياه خالد نخلة، في تصريح تلفزيوني، أن "موضوع التسعيرة نوقش على مدى أكثر من عام ونصف مع أصحاب المولدات والمجموعات التي تمثلهم"، مشيرًا الى أن "طريقة احتسابها كانت واضحة لكن تمت المماطلة على مدى سنة ونصف وأكملنا التفاوض حتى اللحظة الأخيرة وتوصلنا الى هذه التسعيرة مع العدادات، لذلك لا داعي لتغيير التسعيرة اذا لم يتغير شيء في هذا الموضوع".
ولفت نخلة الى أن "الضريبة المستجدة اقترحها النواب ومرت في المجلس ولم يؤخذ برأي وزارة الطاقة فيها إذا كانت تزيد الأعباء على أصحاب المولدات".
كانت هذه تفاصيل خبر نخلة: الضريبة المستجدة اقترحها النواب ومرت في المجلس ولم يؤخذ برأي وزارة الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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