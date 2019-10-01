الساحلي: لا حل لأزمة النازحين إلا بعلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية

أكد مسؤول ملف النازحين في "​حزب الله"​ ​ النائب السابق ​نوار الساحلي​ "إننا نحاول بقدر الامكان المساعدة على تسهيل عودة ​النازحين السوريين​ إلى مناطقهم"، مناشداً ​المجتمع الدولي​ لـ"المساعدة من أجل عودة النازحين إلى بلدهم"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المعوقات أمام عودة النازحين إلى بلادهم، الاول أن المجتمع الدولي لا يشجع على العودة والثانية أن البعض منهم يقبض من الام المتحدة ويعمل في ​لبنان​ ولا حاجة لعودتهم".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الساحلي إلى "إننا نعمل مع ​الدولة السورية​ على معالجة ملفات الكثير من الاخوة السوريين في دمشق"، مؤكداً انه "لا حل لأزمة النازحين السوريين إلا بعلاقة بين الدولة السورية و​الدولة اللبنانية​"، مشيراً إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ليس بحاجة لوساطة مع الرئيس السوري بشار لاسد أو الدولة السورية ومن المؤسف اعتبار زيارته إلى ​سوريا​ أمر غريب لأن هذا الامر طبيعي جدا خاصة بظل وجود علاقات بين البلدين".