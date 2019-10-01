الشركات المستوردة للنفط شكرت الرئيس عون لحل مشكلة شح الدولار

شكرت كل الشركات المستوردة للنفط والغاز في لبنان في بيان، "فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وكل المسؤولين الذين بذلوا جهودا كبيرة لحل مشكلة شح ​الدولار​ في قطاع ​النفط​ الحيوي، بما فيه مصلحة المستهلك ومصلحة جميع المعنيين بهذا القطاع، من شركات استيراد ​النفط والغاز​ وشركات توزيع وأصحاب ​محطات المحروقات​ و​الصهاريج​، وغيرها".

وأشارت في بيان إلى أن "الشركات تلقت القرار الصادر، صباح اليوم، عن مصرف لبنان الذي وضع الآلية المرجوة لتأمين الدولارات"، لافتا إلى أن "هذه الآلية تخص مباشرة ​المصارف​، ومن خلالها الشركات، وبالتالي، تعود إلى الشركات دراستها مع المصارف للاستفسار عن كل بنودها، مع التأكيد أن القرار الصادر عن مصرف لبنان له، كما ولكل النصوص القانونية والتنظيمية، مفعول آني وليس مفعولا رجعيا، بمعنى أن المخزون الموجود حاليا والبضائع المشحونة بموجب الاعتمادات المفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، يصار الى بيعها وفق الآلية التي كان معمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار".