لفت الوزير السابق آلان حكيم إلى "إننا بلد صغير والحلول ليست صعبة ويمكننا حلها والمهم مالية الدولة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد، والدولة اليوم لا تعمل فبدل ان يكون لدينا قيادات تعمل وتطمئن احد لم يخرج ويقول انا هنا، وهذا نتيجة التسوية التي جرت وجمعت الاضداد على الطاولة وهذا ما يخلق عدم الاستقرار في الاقتصاد اللبناني".
وفي حديث تلفزيوني، أشار حكيم إلى أن "المواطن يعي اليوم أنه وصل إلى حد اقصى من الأذى على صعيد المشاكل والمعاناة اليومية"، مؤكداً "إننا لا نريد ان يستثمروا في البنية التحتية ونقبل بما هو موجود واهم ما نريده موازنة متوازية في الانفاق"، لافتاً إلى انه "على الصعيد الطويل المدى على الدولة ان يكون لديها سياسة واضحة، وهي قادرة ولديها الادوات منها المالية ومنها الضريبية، كذلك الاستثمار المباشر للقطاعات المنتجة
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: كل ما يحصل في البلد هو نتيجة التسوية التي جرت وجمعت الاضداد على الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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