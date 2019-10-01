التخطيط: استراتيجية لتطوير منظومة الحسابات الفرعية على المستوى القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة التخطيط ، إن إتفاقية التعاون التى تم توقيعها مع وزارة السياحة بشأن وضـع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعيـة للسـياحة تهدف لوضع الإحصائيات المدققة لبيانات وأرقام السياحة والبيانات السياحية وارتباطها بمعدلات البطالة والفقر وتوفير فرص العمل.

وأوضحت الوزيرة ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن وزارة التخطيط وضعت منذ سبتمبر الماضى استراتيجية لتطوير منظومة الحسابات الفرعية على المستوى الإقتصادى القومى بهدف تنظيم منظومة الحسابات ، موضحه أن قطاع السياحة لديه تشابكات عديدة لعدد من القطاعات ، مؤكده أن قطاع السياحة من اهم القطاعات التى تتعامل مع وزارة التخطيط ، مشيرة الى أن الإتفاقية تتضمن جزء خاص بناء القدرات فى قطاع السياحة لرفع القدرات به ، موضحه أن قطاع السياحة من بين القطاعات التى يتم الإعتماد عليه فى توفير موارد الدولة بالنقد الاجنبي وتوفير فرص العمل.

وتهدف الإتفاقية لوضـع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعيـة للسـياحة، والاتفاق علـى مصـادر التمويـل، والإطار المؤسسى والتنظيمـي للمشـروع، والذى سيضـم تشكيل ثلاث مجموعـات متخصصـة منـوط بهـا إعداد اسـتبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعـة تنفيذهـا، وإعـداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.