شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة حافلة للمستشار محمود فوزى فى العمل النيابى..ورئيس النواب يصفة بـ"تلميذه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى المستشار محمود فوزى، الذى اختاره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لتقلد منصب أمين عام المجلس، بخبره واسعة فى العمل النيابى، بدأت منذ كان عضواً بالفريق الاستشارى المعاون للمستشار محمد أمين المهدى، الذى تم اختياره ليتقلد أول حقيبة للعدالة الانتقالية، فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

ونظرا للكفاءة التى أظهرها المستشار محمود فوزى فى موقعه بوزارة العدالة الانتقالية، اختاره الوزير إبراهيم الهنيدى، الذى تقلد منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، خلفاً لـ"المهدى" ليكون مستشاراً له، ليحافظ على منصبه أيضا بعد تقلد المستشار مجدى العجاتى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.

ولعب "فوزى" دوراً كبيرا أثناء تقلده منصب المتحدث الرسمى للجنة إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر 2014، والتى تعد كأول قوانين للانتخابات النيابية فى ضوء دستور 2014، لاسيما وخبرته الواسعة حيث كان عضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور.

ويتمتع "فوزى" بشعبية ما بين النواب منذ تقلده منصب مستشار رئيس مجلس النواب، الذى يصفه دائما بكونه تلميذه، بقوله: "محمود تلميذى .. وأنا من اكتشفته أثناء إعداد مسودة دستور 2014 وأيضا مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات".

لم يكن اختيار محمود فوزى وليد اللحظة إنما جاء بعد كفاءة شديدة أظهرها أثناء تقلده منصب مستشار رئيس المجلس، والتى أشاد بها الدكتور على عبد العال فى أكثر من موضع، حيث قال: "لو حطيت أمانه المجلس كله فى كفة ومحمود فوزى فى كفة، سيكون هو الأرجح، كل التشريعات التى ناقشتوها كانت بصماته مع بصماتى لهذه التشريعات، عنده مهارات خاصة، ومنها مهارات سياسية، ومهارات فى اللغة، ومهارات التعامل وفن الصياغة، لأنه فى قسم التشريع بمجلس الدولة".

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ولفت عبد العال إلى مهارة فوزى ودأبه، حيث قال فى أحد التصريحات: "امبارح الساعة 2 بالليل، كلفته بإحضار مجموعة عن الأحكام الدستورية الصادرة من مصر والأحكام الصادرة من المحكمة الفيدرالية فيما يتعلق بحق الانتخاب والتشريع، وصلت المجلس الساعة 11.30، وجدته مجهز ملف كامل باللغتين الانجليزية والعربية".

وأشار عبد العال، إلى مهارة "فوزى" الإدارية، حيث قال إن الإدارة فيها جزء إدارى وفنى، بعتمد عليه كقوة ضاربة فى المجلس، وأول من أشرت عليه لاختياره فى لجنة العشرة والدستور ولجنة الانتخاب، حوارى معه دائمًا وأبدا فى كلمتين".

ويعد المستشار محمود فوزي، أحد أبناء مجلس الدولة، ومن أبرز قضاتها الشباب، تدرج فى العمل بين أقسامه، وصولاً إلى قسم التشريع.