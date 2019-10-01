بـ"آلة حادة".. ميكانيكي يقتل والده بمعاونة زوجته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لفظ فلاح أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى البرلس المركزي في كفر الشيخ، متأثرًا بإصابته، إثر تعدي نجله وزوجته عليه بآلة حادة.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد استقبال مستشفى البرلس المركزي لـ"ا.إ.أ" 75 سنة، فلاح، ويقيم بقرية تابعة لدائرة المركز، إثر إصابته بآلة حادة علي الرأس وتوفي عقب وصوله المستشفى.

تبين من التحريات التي أجراها الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، بإشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه "أحمد"، 35 سنة، ميكانيكي، وزوجته "إ.م.ع" 24 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات العنوان.

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وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، أن سبب ارتكاب المتهم وزوجته للواقعة، حدوث خلاف عائلي بينهم، تطور إلى مشاجرة، وعلى إثرها تعدى الابن وزوجته على الأب بآلة حادة، وجرى نقله لمستشفى البرلس المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بعد وصوله المستشفى.

جرى إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة، لذات السبب، وفق ما ورد في تحريات رجال المباحث.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 18991 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الحامول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.