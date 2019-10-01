وزيرة السياحة: مصر من أوائل الدول المنفذة لمشروعات الحسابات الفرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع وزارة التخطيط تأتي لوضع إطار عام لتنفيـذ مشـروع الحسابات الفرعية للسياحة تتضمن البيانات المدققة بأعداد السائحين ومعدلات الإنفاق السياحى.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تتضمن محور خاص برحلات الحج والعمرة لمعرفة حجم الإنفاق فى هذا النوع من السياحة ونشاط التنمية السياحية، ومعرفة المساهمة المباشرة والغير مباشرة للقطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى.

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ولفتت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي نفذت المشروعات الخاصة بالحسابات الفرعية، مشيرة إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي مصر كانت رابع أعلى دولة في تحقيق تقدم كبير فى خلق علامة تجارية خاصة بها.

وأوضحت أنه خلال يوم السياحة العالمى في سبتمبر الماضى تم إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل ثلاث مجموعات متخصصة منـوط بهـا إعداد استبيانات المسوح الميدانية، والإشراف ومتابعة تنفيذها، وإعداد الجداول الإحصائية المطلوبة وتركيب الحسابات الفرعية للسياحة.