أول وفاة بسبب الفسيخ الفاسد.. وارتفاع عدد مصابي الإسكندرية لـ32

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وفاة السيدة "سماسم.ع" 50 عامًا من محافظة كفر الشيخ، مصابة بتسمم غذائي إثر تناولها فسيخ فاسد.

كان مركز السموم بالإسكندرية أصدر بيانًا عاجلًا، السبت الماضي، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبًا جميع المواطنين بالامتناع نهائيًا وبشكل فوري عن تناوله.

وقالت "غانم"، في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حالات التسمم آثر تناول فسيخ فاسد التي وصلت مركز السموم بالإسكندرية بلغت 32 حالة بدءًا من السبت الماضي وحتى الآن.

وأشارت إلى أن المركز استقبل اليوم 7 حالات جميعهم من منطقة المعمورة عدا حالة واحدة من محافظة البحيرة، لافتة إلى أن 20 مصابًا تم إعطائهم المصل.

Advertisements

وأضافت مدير مركز السموم بالإسكندرية، أنه تم وضع 9 حالات في وحدة العناية المركزة وخروج 8 حالات بعد تماثلهم للشفاء، فيما جرى حجز باقي الحالات بمركز السموم.

وأصدرت وزارة الصحة، الأحد الماضي، بيانًا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد تزيد من احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر مخزون كافٍ من مصل التسمم الممباري (البتيوليزم)، والذي يستخدم في حالات التسمم الغذائي بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، ويجرى توفيره بالكامل بالمجان.

وفي السياق شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية استهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بكافة أنحاء المحافظة، ما أسفر عن ضبط نحو نصف طن أسماك فاسدة.