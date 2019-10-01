ضبط 13 طن "جبن موتزاريلا" غير صالح للاستخدام الآدمي في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مباحث التموين في كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، شخصًا وفي حيازته كميات كبيرة من "جبن موتزاريلا" فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي بنطاق مركز فوه في كفر الشيخ.

كانت معلومات وردت للعقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بحيازة "أ.ح.ر"، ويقيم بإحدى قرى مركز فوه، كميات كبيرة من "الجبن الفاسد" لطرحها للبيع في الأسواق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

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شُكلت حملة من مباحث التموين ترأسها رئيس مباحث التموين، بإشراف اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، وتوجهت ناحية عنوان المذكور بنطاق مركز فوه، بعدما تبين صحة ما ورد من معلومات لرئيس مباحث التموين في كفر الشيخ.

تمكنت الحملة من ضبط 13 طن جبن موتزاريلا، في حيازة المتهم، معدة للبيع، وجرى التحفظ عليها بمعرفة رجال الحملة، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لإصدار قرارًا بشأنها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9132 لسنة 2019 جنح مركز شرطة فوه، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.