واشنطن بوست: أمريكا نقلت مقر القيادة الجوية من قطر لمدة 24 ساعة..الاسباب

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية النقاب عن أن واشنطن نقلت مقر قيادة القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل مؤقت من قطر إلى ولاية ساوث كارولاينا؛ في ظل التوترات مع طهران ومخاوف من نشوب صراع في المنطقة.

وفي تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، الأحد، قالت إن طيلة 13 عاماً استخدمت الولايات المتحدة مبنى واحداً في الدوحة، لإعطاء الأوامر للطائرات المقاتلة والقاذفات والطائرات المسيرة وغيرها من سلاح الجو في منطقة تمتد من شمال شرق أفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا.

وأشارت إلى أنه في يوم السبت، كانت تطير 300 طائرة في الجو في مناطق رئيسية مثل سوريا وأفغانستان والخليج، لكن مئات المقاعد في مركز العمليات الجوية والفضائية المشتركة في قاعدة "العديد" الجوية في قطر كانت شاغرة.

وفي الوقت الراهن، يجرى التحكم في القوة الجوية للولايات المتحدة وحلفائها من خلال فرق بقاعدة "شاو" الجوية في ولاية ساوث كارولينا.

واعتبرت للصحيفة أن الخطوة تشكل تحولاً تكتيكياً مهماً رغم أنها استمرت فترة وجيزة؛ حيث استعادت قاعدة "العديد" السيطرة، الأحد، بعد 24 ساعة.

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وأشارت إلى أن العملية غير المعلنة، التي دُعيت واشنطن بوست لمراقبتها، كانت المرة الأولى التي يتم فيها نقل عمليات التحكم والمراقبة الأمريكية خارج المنطقة منذ إنشاء المركز إبان خلال حرب الخليج عام 1991.

في حين يقول قادة سلاح الجو إن نقل المهام إلى قاعدة مختلفة كان طموحاً طويلاً بفضل التكنولوجيا الجديدة، إلا أنه يأتي وسط تجدد التوتر مع إيران، البلد الذي يقع على بعد بضع مئات من الأميال عبر الخليج من قاعدة "العديد".

وقال الميجور تشانس سالتزمان إن "الوظائف التي يوفرها مركز العمليات الجوية المشتركة للقوة الجوية مهمة للغاية وضرورية للغاية، لدرجة أننا لا نستطيع تحمل وجود نقطة فشل واحدة".

وأضاف مسؤولو سلاح الجو أن الحوادث الأخيرة التي تورطت فيها إيران ساعدت على زيادة إلحاح المشروع.

وكالات