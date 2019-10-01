الكويت تمنع تدخين الشيشة

وافق المجلس البلدي في الكويت يوم الإثنين، على منع تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة، بعد اقتراح بهذا الشأن، قدمه عضوا المجلس حمدي العازمي ومحمد الرقيب.

وتمت الموافقة على القرار، من قبل عشرة أعضاء في المجلس، في حين امتنع اثنان من أصل 15 عضوًا عن التصويت، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقال حمدي العازمي أحد مقدمي الاقتراح: ”تمت الموافقة اليوم من قبل المجلس البلدي بعدد عشرة أعضاء على مقترحنا بمنع الشيشة بالأماكن المغلقة، وهذا ما تملي علينا ضمائرنا أمام الله والناس وقسمنا“.