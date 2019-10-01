وافق المجلس البلدي في الكويت يوم الإثنين، على منع تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة، بعد اقتراح بهذا الشأن، قدمه عضوا المجلس حمدي العازمي ومحمد الرقيب.
وتمت الموافقة على القرار، من قبل عشرة أعضاء في المجلس، في حين امتنع اثنان من أصل 15 عضوًا عن التصويت، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.
وقال حمدي العازمي أحد مقدمي الاقتراح: ”تمت الموافقة اليوم من قبل المجلس البلدي بعدد عشرة أعضاء على مقترحنا بمنع الشيشة بالأماكن المغلقة، وهذا ما تملي علينا ضمائرنا أمام الله والناس وقسمنا“.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تمنع تدخين الشيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.