خفر السواحل الليبي يعترض 31 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل البحر المتوسط

أعلن خفر السواحل الليبي اليوم الثلاثاء أنه اعترض 31 مهاجرا خلال محاولتهم الوصول إلى الشواطيء الأوروبية قبالة ساحل البحر المتوسط في البلاد.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الليبية أيوب جاسم - فيبيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إنه تم إيقاف قارب مطاطي يحمل على متنه 31 مهاجرا إفريقيا يوم الأحد الماضي قبالة سواحل مدينة "صبراتة" الواقعة غربي ليبيا، مضيفا أنه تم نقل المهاجرين إلى مركز احتجاز في مدينة "الزواية" بغرب البلاد.
يذكر أن مدينة صبراتة تعد أحد نقاط الانطلاق الهامة للمهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة الخطرة لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.
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