شيخ الطائفة الدرزية: الحفاظ على أمن لبنان يتطلب وقف الاستفزازات الإسرائيلية

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان نعيم حسن، أن الحفاظ على أمن لبنان يتطلب أن تكف إسرائيل عن "تدخلاتها الاستفزازية" إلى جانب توقفها عن العدوان المستمر على فلسطين أرضا وشعباً.
وأعرب الشيخ نعيم حسن ،خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش مساء اليوم – عن أمله في أن تبقى الأمم المتحدة داعمة لبقاء وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لما لها من دور مهموكبير تضطلع به منذ تأسيسها.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به قوات حفظ السلام الأممية العاملة في منطقة الجنوب اللبناني (يونيفيل) وكذلك الوكالات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة في عموم لبنان، على نحو يساهم في عملية التطوير والدعم والمساندة، لا سيما في ملف اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.
كبيرة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يساهم في رفع جانب من تلك الأعباء عن كاهل لبنان، داعيا إلى أن تضطلع الأمم المتحدة بدور أكثر فاعلية في سبيل حل مختلف الأزمات والصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن ملف اللاجئين والنازحين يحمل الدولة اللبنانية أعباء
من جانبه، أكد المسئول الأممي حرص الأمم المتحدة على الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني عبر دعم شرعية الدولة اللبنانية، ومشددا على أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا تقتضي إجراء إصلاحات كبيرة لتنفيذ المشروعات التي سبق وتم الإعلان عنها في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) .
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