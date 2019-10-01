زعيم المحافظين الكندي يعد بخفض المساعدات الخارجية بنسبة 25%

وعد زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، آندرو شير، اليوم الثلاثاء ،بخفض المساعدات الخارجية التي تقدمها البلاد بنحو 25% حال فوزه بالانتخابات.

قال زعيم المحافظين أندرو شير إنه سيستخدم الأموال التي تبلغ 1.5 مليار دولار لدفع تكاليف السياسات الأخرى

في برنامج المحافظين الذي لم يكشف عنها الحزب بعد.كما وعد الحزب أيضًا بإعادة توجيه 700 مليون دولار نحو المساعدات لأفقر دول العالم، مع التركيز بشكل إضافي على الأطفال في مناطق الصراع.

يعرّف المحافظون "البلدان ذات الدخل المتوسط والعالي" بأنها البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية أعلى من 0.6، والذي يشمل الأرجنتين والصين وبربادوس.

ووفقًا لوزارة الشؤون العالمية "الخارجية"، أنفقت كندا أكثر من 6 مليارات دولار على المساعدات الدولية خلال السنة المالية 2017-2018. وكان المتلقون الخمسة الأوائل هم أفغانستان وإثيوبيا وتنزانيا ومالي ونيجيريا.