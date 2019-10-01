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إصابة 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار جسر شرقي تايوان

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 أفادت تقارير إعلامية بإصابة 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار جسر شاهق فوق خليج شرقي تايوان اليوم الثلاثاء.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن السلطات التايوانية تقوم في الوقت الحالي بالبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين للحادث.

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وأوضحت الشبكة أن 6 أشخاص من إجمالي المصابين يعانون من جروح خطرة

إثر الانهيار الذي أدى كذلك إلى سقوط ناقلة نفط على القوارب في المجري المائي.
ويُعتقد أن 6 أشخاص آخرين لا يزالون عالقين في أحد القوارب، حسبما أشارت إدارة مكافحة الحرائق التايوانية في بيان لها.


وكانت تقارير إعلامية في تايوان قد أفادت في

وقت سابق اليوم الثلاثاء أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية وأكثر من 60 من أفراد الجيش والبحرية بما في ذلك غواصين يشاركون في عمليات البحث عن الضحايا المحتملين جراء الحادث.


وقال وزير الداخلية، هسو كو يونج، إنه يعتقد أن خمسة أشخاص كانوا على الجسر عندما انهار كما أنه تم نقل عشرة أشخاص آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم من الإصابات الخطيرة التي يعانون منها بسبب الحادث.

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