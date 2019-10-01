العليا لحقوق الإنسان التونسية تزور المرشح الرئاسي نبيل القروي في محبسه

قام وفد من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس، بزيارة المرشح الرئاسي نبيل القروي في محبسه بالسجن المدني بالمرناقية.
وقال رئيس الهيئة توفيق بودربالة - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء - إن الوفد أكد خلال اللقاء أهمية أن يكون المرشحان للجولة الرئاسية الثانية علىقدم المساواة في التوجه للناخبين بكل حرية حتى يكون الاختيار على أسس موضوعية وتكون العملية الانتخابية سليمة دون شائبة.
تكافؤ الفرص أصبح لا معنى له مع اقتراب الموعد الانتخابي، مشيرا إلى أن القروي يطالب بتمكينه من القيام بحملته الانتخابية بشكل مباشر مع المواطنين.
وأضاف بودربالة، أن نبيل القروي أعرب للهيئة عن اقتناعه بأن الدعاية الانتخابية من داخل السجن لا أهمية لها، وأن
يذكر أن نبيل القروي اعتقل في 23 أغسطس الماضي بسبب قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، وقد حصل في الجولة الأولى على 6ر15% من الأصوات، مما أهله إلى المرور للجولة الثانية للانتخابات التي ستجري في 13 أكتوبر الجاري.
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