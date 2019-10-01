بريطانيا تدعو المحتجين والسلطات في هونج كونج إلى ضبط النفس

دعا وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، المحتجين والسلطات في هونج كونج إلى ضبط النفس.

وقال "راب" - في بيان للخارجية البريطانية نُشر على موقعها الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - إنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف، مشيرًا إلى أن استخدام

الذخيرة الحية غير مناسب، وقد يؤدي إلى تصعيد الموقف.



وأضاف: "أن حادث إطلاق الذخيرة الحية على المحتجين يؤكد الحاجة إلى إجراء حوار بناء لمعالجة المخاوف المشروعة لشعب هونج كونج"، موضحًا

أننا نحتاج إلى ضبط النفس ووقف التصعيد من جانب الطرفين.



وكانت شرطة هونج كونج أطلقت اليوم /الثلاثاء/ الرصاص الحي على متظاهر للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة قبل 4 أشهر، وذلك فيما احتدمت المواجهات بين المحتجين والشرطة بالتزامن مع احتفال الحكومة المركزية في بكين بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.