بريطانيا تدعو المحتجين والسلطات في هونج كونج إلى ضبط النفس

دعا وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، المحتجين والسلطات في هونج كونج إلى ضبط النفس.
وقال "راب" - في بيان للخارجية البريطانية نُشر على موقعها الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - إنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف، مشيرًا إلى أن استخدامالذخيرة الحية غير مناسب، وقد يؤدي إلى تصعيد الموقف.
أننا نحتاج إلى ضبط النفس ووقف التصعيد من جانب الطرفين.
وأضاف: "أن حادث إطلاق الذخيرة الحية على المحتجين يؤكد الحاجة إلى إجراء حوار بناء لمعالجة المخاوف المشروعة لشعب هونج كونج"، موضحًا
وكانت شرطة هونج كونج أطلقت اليوم /الثلاثاء/ الرصاص الحي على متظاهر للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للحكومة قبل 4 أشهر، وذلك فيما احتدمت المواجهات بين المحتجين والشرطة بالتزامن مع احتفال الحكومة المركزية في بكين بالذكرى 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
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