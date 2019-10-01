أردوغان يهدد بتدشين منطقة آمنة في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم يعد بمقدورها الانتظار "ولو ليوم واحد"، وأنها من الممكن أن تبدأ عمليتها في "المنطقة الآمنة" شرقي الفرات في أي لحظة وفي أية ليلة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدةفي البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، إن "تركيا تؤيد وحدة التراب السوري ووحدة شعبه السياسية والإدارية"، مشددا على أن بلاده "لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها (السوريين) بيد قوى لها حساباتها في المنطقة".
وأضاف، أن "تركيا تهدف لإسكان مليوني سوري في المنطقة الآمنة المزمع تشكيلها على عمق 30 كيلو مترا في شمال شرق سوريا".
وذكر الرئيس التركي أن عدد السوريين العائدين إلى المناطق التي تم تأمينها بلغ 360 ألف مواطن، مشيرا إلى أن السبب الوحيد لوجود القوات التركية في سوريا، هو "التهديدات الإرهابية ضد حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا".
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