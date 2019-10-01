رئيس النمسا يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

قبل الرئيس الكساندر فان ديربلن رئيس جمهورية النمسا، اليوم الثلاثاء، استقالة الحكومة الانتقالية وكلفها في ذات الوقت بتسيير الأعمال بشكل مؤقت حتى تشكيل الحكومة المنتخبة الجديدة.
وقال الرئيس فان ديربلن إنه سيتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية رسمياً الخميس المقبل، وإنه سوف يكلف سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً استحالة تأثير الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد على نتيجة الانتخابات الحالية.
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وأضاف أنه سيعقد لقاءات مع رؤساء جميع الأحزاب البرلمانية المنتخبة في إطار التعرف على توجهات الأحزاب واستطلاع فرص تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.
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