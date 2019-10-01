مقتل 11 شرطياً في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن 11 من ضباط الشرطة في إقليم بلخ بشمال أفغانستان ثم أضرمت النيران في مقرهم.

وأوضح منير فرهاد، المتحدث باسم حاكم إقليم بلخ، أن هجمات الحركة في منطقة شورتيبا في الإقليم بدأت مساء أمس الاثنين، واستمرت حتى ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، مضيفاً أن مقاتلي الحركة أضرموا النار في مقر الشرطة بعدما سيطروا عليه في معركة بالأسلحة.

واستعادت قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن الأفغانية السيطرة على مقر الشرطة بعد وصول تعزيزات.

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وتبنت طالبان العملية ونشرت صورا قالت إنها لمقر الشرطة وهو يحترق.

وتحملت الشرطة الأفغانية، في الأعوام القليلة الماضية، القسم الأكبر من الخسائر الناجمة عن هجمات طالبان وهي من أهم أهداف الحركة.

واحتدم القتال في أفغانستان بعدما انهارت المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة الرامية لسحب القوات الأميركية في الشهر الماضي.

وألقت تلك لعمليات القتالية والتهديدات الصادرة من طالبان بظلالها على الانتخابات الرئاسية.