ماكرون يؤيد عودة روسيا إلى مجلس أوروبا

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بعودة روسيا إلى الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا في خطاب ألقاه أمام الجمعية.

وقال ماكرون، في خطابه في ستراسبورج أمام النواب، إنه يؤيد القرار تماماً، وأضاف أنه يعتبر استبعاد موسكو من المنظمة الدولية بمثابة انتكاسة حرمت المواطنين الروس من إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعرب ماكرون عن اعتقاده بأن الشعب الروسي وجد نفسه مرة أخرى في الإنسانية الأوروبية.

في الوقت نفسه، أكد ماكرون على ضرورة أن تفي روسيا بالتزاماتها حيال مجلس أوروبا.

وأوضح ماكرون أنه التقى، قبل خطابه أمام المجلس، المخرج الأوكراني أوليج سينتسوف في ستراسبورج، وكان سينتسوف قد أُطْلِق سراحه قبل وقت قصير في إطار تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

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وتابع ماكرون، خلال الاحتفال المقام بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس مجلس أوروبا، أن المخرج الأوكراني أكد له ضرورة أن يحترم المرء حرية الآخرين بنفس القدر الذي يحترم به حريته الشخصية.

كانت روسيا استعادت مؤخراً كل حقوقها كعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وكانت هذه الحقوق قد تم سحبها مؤقتاً بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

تأسس مجلس أوروبا في ستراسبورج في عام 1949، ويتمثل واجبه في مراقبة وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون في دوله الأعضاء (47 دولة).

ومن الممكن محاكمة الدول الأعضاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال ارتكابها مخالفات ضد اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أوروبا هو مؤسسة غير تابعة للاتحاد الأوروبي.