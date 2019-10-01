كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لقرقاش بعد تصريحات وزير الخارجية اليمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنور قرقاش،

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية،اليوم الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية اليمني.

وقال قرقاش، إن أولوية بلاده فيما يخص الملف اليمني هي إنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي، على حد وصفه.

وكتب قرقاش، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، سأرتقي على الجحود والنكران، وذلك حول حديثه عن كلمة محمد الحضرمي وزير الخارجية اليمني، في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسبق أن اتهم الحضرمي الإمارات بشن غارات جوية على الجيش اليمني، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وكتب قرقاش، لا أود التعليق على هجوم وزير الخارجية اليمني المعيب على دولة الإمارات في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، سأرتقي على الجحود والنكران، لأن الأولوية في تقديرنا هي لإنجاح الجهود السعودية نحو توحيد الصف ضد الانقلاب الحوثي.

وكان محمد الحضرمي،وزير الخارجية اليمني، قد قال في كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمرد على السلطة، والطيران الحربي الإماراتي قصف الجيش اليمني عندما تصدى للمجلس.

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وعبرت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن أسف بلادها ورفضها للادعاءات، التي أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم المتحدة.

وقالت الحفيتي، إن الإمارات لديها الحق في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي باليمن، لافتة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت في زيادة وتيرة هجماتها ضد قيادة التحالف والمدنيين.

وأوضحت إن ما حدث هو استهداف مليشيات إرهابية بضربات جوية محددة، وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني نتيجة التهديد المباشر لأمن قوات التحالف.

وشددت نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، على أن أبو ظبي ستستمر في اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية قوات التحالف العربي من التهديدات الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر الإرهابية بما في ذلك ضمان عدم عودة داعش لمزاولة أنشطتهم الإرهابية في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية، وجهت مؤخرا اتهاما خطيرا إلى الإمارات العربية المتحدة، خاصا بالجيش اليمني، واتهم صالح الجبواني وزير النقل اليمني، الإمارات باستخدام عناصر إرهابية لاستهداف تعزيزات للجيش اليمني.

وقال الجبواني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏لدينا كل الدلائل على علاقة للإمارات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول) في اليمن وبالأسماء، وهي تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش على طريق شبوه أبين.

