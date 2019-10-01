كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب سياسات "أردوغان".. ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 1.2% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير مصور يستعرض بعض البيانات الاقتصادية التي تكشف تردي الوضع في تركيا، والتي باتت مصدر إزعاج لنظام "أردوغان" ومحاولته رسم صورة معسولة عن الاقتصاد.

وأوضح التقرير، ان أحدث تقرير صدر من معهد الإحصاء التركي أشار إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 1.2% على أساس سنوي في أغسطس، بواقع 2.5 مليار دولار، وذلك بعد أيام قليلة من ظهور أحدث تقرير عن صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الحكومة التركية أمامها طريق طويل لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد التركي بعد العام العصيب الذي مرت به في عام 2018، وهذه البيانات تعكس حدة الأزمة الاقتصادية في تركيا، بعد أن دخل اقتصادها في مرحلة الركود في أعقاب أزمة الليرة.

ولفت التقرير، إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تواصل وعودها المعسولة للشعب التركي بتحسن اقتصاد البلاد، فقد أعلن وزير المالية التركي بيرات البيرق، صهر أردوغان، في وقت سابق، أنه يعتقد أن اقتصاد تركيا سيسجل نمو اقتصادي سنوي إيجابي في 2019، معتبرًا أن البرنامج الجديد يهدف لتخفيض البطالة في العام الحالي إلى 12.9%، إلا أن المواطن التركي يعيش ضغوط معيشية مع ارتفاع التضخم بعد الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 10-15%، وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018، مسجلًا أسوء اداء له في نحو عقد من الزمن، في إشارة واضحة على ان أزمة العملة في العام الماضي دفعته نحو الركود.