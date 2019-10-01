بعد 11 عاما من حمل القميص الوطني.. بنعطية يعلن اعتزاله اللعب مع أسود الأطلس

أعلن الدولي المغربي، المهدي بنعطية، اليوم الثلاثاء، اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الوطني، وذلك في تصريح لقنوات “بي إن سبورت” القطرية.

وكان بنعطية، ألمح في “ستوري” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، أنه سيتخذ قرارا مهما في مسيرته، داعيا الجمهور إلى متابعته مساء اليوم على قنوات “بي إن سبورت”، قبل أن تعلن هذه الأخيرة، خبر اعتزال قائد الأسود اللعب على المستوى الدولي.

وبدأت مسيرة صاحب 32 عاما، مع المنتخب الوطني، سنة 2008، وتحديدا 19 نونبر من العام ذاته، في المباراة الودية التي خاضتها العناصر الوطنية ضد زامبيا، وانتهت بانتصار الأسود بثلاثية نظيفة.

وخاض لاعب الدحيل القطري، 58 مباراة مع أسود الأطلس، أحرز خلالها هدفين، وحقق مع المنتخب الوطني التأهل إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد غياب دام 20 عاما، ناهيك عن مساهمته في تجاوز المغرب الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، في دورة الغابون 2017، وهو ما استعصى منذ نسخة تونس 2004.

وكان آخر ظهور لبنعطية مع المنتخب الوطني، خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، والتي غادرتها العناصر الوطنية من الدور الثاني، بعد الخسارة بركلات الترجيح ضد البنين.