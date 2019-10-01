السكتاوي: لنواصل حملتنا التضامنية مع هاجر الريسوني ومن معها.. و”العفو الدولية” تُطلق “تحركا عاجلا”

دعا محمد السكتاوي، مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بعد إدانة الزميلة هاجر الريسوني بالحبس سنة رفقة خطيبها رفعت الأمين، والطبيب بسنتين حبسا، والممرضة بـ8 أشهر موقوفة التنفيذ، بعد عصر يوم الاثنين، إلى مواصلة الحملة التضامنية، التي أطلقتها المنظمة على المستوى العالمي.

ونشر السكتاوي صك الأحكام على صفحته في فايسبوك، داعيًا إلى تحرك عاجل، ومواصلة الحملة التضامنية، وأطلقت “أمنيستي أنترناشيونال” خاصية “التحرك العاجل” على منصاتها الاجتماعية، والإعلامية، وهي الخاصية، التي تستند عليها المنظمة في أحلك القضايا الحقوقية الدولية، ومناطق النزاع، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى المبادرة بمناشدة أصحاب القرار في المغرب، ومن يتحملون المسؤولية القانونية، ووجهت دعوة التحرك إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجهات مسؤولة في الدولة، كما أوصت بالالتزام بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، إلى حين الإفراج عنهم.