على طريقة “المافيا”.. مجهولون تسللوا إلى المنزل وربطوا صاحبته وسرقوا مجوهراتها

تعرّض أحد المنازل في حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة من طرف مجهولين.

وأفادت مصادر محلية أن مجهولين تسللوا إلى المنزل عبر السطح في واضحة النهار، وعمدوا إلى تكبيل ربة البيت، قبل سرقة حليها، ومجوهراتها الذهبية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهمين تمكنوا من الفرار من مكان الجريمة بعد فعلتهم بعد صراخ صاحبة المنزل طلبا للنجدة.

وانتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، فور علمها بالخبر، حيث تم فتح تحقيق مستعجل للوصول إلى الجناة، والقبض عليهم في أسرع وقت.